ABD Açık'ta dünya 1 numarası Sabalenka, çeyrek finalde Noskova'yı geçerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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ABD Açık'ta dünya 1 numarası Sabalenka, çeyrek finalde Noskova'yı geçerek yarı finale yükseldi

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Çek rakibi Linda Noskova'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Sabalenka, yarı finalde Pegula ile Navarro arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, yarı finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 10. gününde son iki yılın şampiyonu Sabalenka, çeyrek final mücadelesinde Çek Linda Noskova (6) ile karşılaştı.

İki saat 22 dakika süren maçta rakibini 7-6, 3-6 ve 7-6 biten setlerle 2-1 yenen Sabalenka, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Sabalenka, yarı finalde Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ahmet Kaplan çeyrek finalde veda etti

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde Avustralyalı partneri Benjamin Wenzel ile mücadele ettiği ABD Açık'ın çiftler çeyrek final mücadelesinde 2-0 yenilerek elendi.

Arjantinli Gonzalo Lazarte ile Şilili Francisco Cayulef ikilisi, Ahmet Kaplan-Benjamin Wenzel çiftini 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 yendi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık'ta dünya 1 numarası Sabalenka, çeyrek finalde Noskova'yı geçerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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