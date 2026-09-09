ABD Açık'ta Pegula ve Tiafoe çeyrek finalde rakiplerini yenip yarı finale yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Jessica Pegula, Emma Navarro'yı; Frances Tiafoe ise Alex Michelsen'i mağlup ederek yarı finale çıktı. Pegula, yarı finalde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile karşılaşırken, Tiafoe'nun rakibi Alcaraz-Shelton eşleşmesinin galibi olacak.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Frances Tiafoe, yarı finale çıktı.
New York kentindeki turnuvanın 10. gününde, 2024 finalisti ABD'li Pegula (3), vatandaşı Emma Navarro (26) ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, turnuvada üst üste 3. kez yarı finale adını yazdırdı.
Pegula, yarı finalde dünya 1 numarası ve son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile mücadele edecek.
Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe ise vatandaşı Alex Michelsen'i 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2022 ve 2024'ün ardından yarı final biletini 3. kez aldı.
Tiafoe, Carlos Alcaraz-Ben Shelton eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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