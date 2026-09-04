ABD Açık'ta Sabalenka ve Pegula ile Alcaraz ve Medvedev 4. tura yükseldi - Son Dakika
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ABD Açık'ta Sabalenka ve Pegula ile Alcaraz ve Medvedev 4. tura yükseldi

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura çıktı. Sabalenka, son iki yılın şampiyonu olarak unvanını korumayı hedefliyor.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 6. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Özbek raket Kamilla Rakhimova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3) ise Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 1-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Alcaraz ve Medvedev, 4. turda

Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Yibing Wu'yu 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde ise 7 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, Fransız raket Arthur Rinderknech'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık'ta Sabalenka ve Pegula ile Alcaraz ve Medvedev 4. tura yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık'ta Sabalenka ve Pegula ile Alcaraz ve Medvedev 4. tura yükseldi - Son Dakika
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