ABD'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada görev yapacak futbolcuları belirledi.

D Grubu'nda mücadele edecek ABD, turnuvada Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

ABD'nin 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defans: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Orta saha: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forvet: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas