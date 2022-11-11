Abdulkadir Şahin Dövüş Sporlarını Youtube'a taşıdı

Ülkemizde spor denilince futbol, basketbol ve voleybol branşlarının akıllara geldiğini belirten Abdulkadir Şahin Anti Fight oluşumu ile Kick boks ve Muaythai , mma ve boks sporlarının ülkemizde ve dünya da tanıtılmasını sağlayarakgençlerin dövüş sporlarına yönelmesine katkıda bulunuyor. Genç sporculardançok sayıda olumlu geri dönüş aldığını belirten Abdulkadir Şahin gösterilen ilgidendolayı ekibi ve camia adına çok mutlu olduğunu belirtti .

Ülkemizde bulunan 300 bin sporcu ve 5 bin antrenörün camizamıza renk kattığını, tanıtım ve gençlerin özellikle de Z kuşağının tanıması ile gelecek yıllarda camianın katlanarak büyüyeceğini umduğunu belirtti .

ülkemizde bu sporla ilgilenen öğrenci sayısının geçmişte çok az olduğunu belirten Abdulkadir Şahin, bu spora ilk keşfettiğimde ankarada sadece 5-10 antrenör vardı. Bu sporu yaptıkça kendimi buldum, sporun bana da uygun olduğunu gördüm. O dönemde bir çok arkadaşımı da bu spora yönlendirdim ve başka insanlarında spor ile buluşmasında aracı olmaktan mutluolduğunu belirten Şahin şimdilerde ise birçoğunun kıymetli antröner olduğunu ve inanılmaz güzel dostlukların bu sayede oluştuğunu bilmek mutlu olduğunu belirtti.

SPOR HAKKINDA ORGANİZASYONLARA KATILIP ANTREMANLARIMIZI TANITIYORUZ

Youtube kanalımızda genelde teknik ve taktik antrenmanlarımızı paylaşıp, kick boks ve muay thai ye yönelik sık sorulan soruları cevaplıyoruz. Yeni yeni sosyal medyanın gücüylü yeni yeni hakettiği popüleriteyi yakalayan bir spor olduğu için bilgi eksikliği ve yanlış bilgi maalesef çok fazla. Amacımız bu eksikleri gidermek ve branşı hak ettiği yerlere taşımak. Kanalda aynı zamanda profesyonel ve milli maçlara yayın desteği sağlıyoruz. Özellikle genç yaşta müsabakalara çıkan sporcular, kendilerinin maç yayınlarını görmek onları motive eden ayrı bir güç oluyor.

YAPTIĞIMIZ SPOR HEM ÖZGÜVENİMİZİ HEM DE DOSTLUĞUMUZU ARTIRDI

Bu spora İlk başladığımda sürekli tekme ve yumruk atarak antrenman yapacağımı sanıyordum. Ama ilk antrenmandan itibaren bilimsel spor yöntemleriyle ve taktiksel çalışmalarla tanıştım. Bu süreç hem fiziksel hem zihinsel olarak yoğun geçiyordu. Yaptığımız toplu ve karma antrenmanlar hem farklı dostluklar kazanmamızı sağladı hem de özgüvenimizi geliştirdi.

CİNSİYET FARK ETMEKSİZİN HERKESİN YÖNELDİĞİ BİR SPOR

Ülkemizde sporlara genellikle cinsiyetçi yaklaşımlar var ama kick boks ve muai tai için bu algı oldukça düşük. Farklı kilo gruplarında cinsiyet fark etmeksizin yapılan bir spor. Hatta bazı maçlarda kadınlar kategorisi daha çok ilgi çektiği zamanlarda oluyor.

SESİMİZİ DUYURAN EN ÖNEMLİ UNSUR SOSYAL MEDYA

Özellikle Z KUŞAĞIyaş grubunun öğrenme ortamı artık sosyal medya oldu diyebilirim. Sosyal medyada ilgilerini çeken konulara göre spor yapıp, müzik dinliyorlar. Açıkcası keşfetmeleri gereken uçsuz bucaksız bir deniz var. Bu süreçte onlara kick boks ve muai thai sporuyla tanıştırmak için açtığımız Anti Fight adında bir youtube kanalımız var.

ANTREMANLARIMIZI TANITIYORUZ

Youtube kanalımızda genelde teknik ve taktik antrenmanlarımızı paylaşıp, kick boks ve muay thai ye yönelik sık sorulan soruları cevaplıyoruz. Yeni yeni sosyal medyanın gücüyle yeni yeni hakettiği popüleriteyi yakalayan bir spor olduğu için bilgi eksikliği ve yanlış bilgi maalesef çok fazla. Amacımız bu eksikleri gidermek ve branşı hak ettiği yerlere taşımak. Kanalda aynı zamanda profesyonel ve milli maçlara yayın desteği sağlıyoruz. Özellikle genç yaşta müsabakalara çıkan sporcular, kendilerinin maç yayınlarını görmek onları motive eden ayrı bir güç oluyor.