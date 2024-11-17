UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Galler maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.
Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.
Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
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