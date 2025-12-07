Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum - Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum

07.12.2025 22:44
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye son anlarda gol atarak takımına 1 puanı getiren RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum yaptı. Milli futbolcu, yaptığı yorumda ''Evlat'' ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

BERTUĞ'UN PAYLAŞIMINA SÜRPRİZ YORUM

RAMS Başakşehir'de sonradan oyuna giren Bertuğ Yıldırım, maçın son anlarında arka direkte topla buluşarak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 1 puanı getirdi. Genç golcüye maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'dan sürpriz bir yorum geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: EVLAT

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yorum atarak 'Evlat" ifadelerini kullandı.Bu yorum, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırıma yaptığı yorum;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muko Tanrıgül Muko Tanrıgül:
    amk şikecileri madem öyle babasın penaltıyada yorum yapsana göt herif 60 140 Yanıtla
    340856 340856:
    git ötede havla lan 11 5
    Caner atalay Caner atalay:
    zorunamı gitti orspu tavuk 9 3
  • Murat Avci Murat Avci:
    göt siz sanki hakkınız ile kazandınız.. 44 73 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    anladım da sen kimin evladısın 32 30 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    kimse gocunmasın çocuğun hareketinden.Kocaeli sporlu genç sporcu çocuk Galatasaray I yendiklerinde demediğini bırakmamıştı Galatasaray’a.Fenere hizmet eder gibi. 45 11 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    yine boş bir muhabbet ve saygısızlık işinizi yapın işinizi türkiyede türk hakemleri ile sözde futbolcu olurlar oysa sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olması atasözü akıllara gelir oradaki ahlaklı kelimesi aslında çok önemli de maalesef yok.... bunları bir domates kasasına koy birbirinden farklı görünmezler... 14 17 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
