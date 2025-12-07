Abdülkerim Bardakcı\'dan Fenerbahçe\'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım\'ın paylaşımına sürpriz yorum

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
RAMS Başakşehir'de sonradan oyuna giren Bertuğ Yıldırım, maçın son anlarında arka direkte topla buluşarak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 1 puanı getirdi. Genç golcüye maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'dan sürpriz bir yorum geldi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yorum atarak 'Evlat" ifadelerini kullandı.Bu yorum, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi.
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırıma yaptığı yorum;
