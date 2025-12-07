Abdülkerim Bardakcı\'dan Fenerbahçe\'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım\'ın paylaşımına sürpriz yorum

hakan1122:

yine boş bir muhabbet ve saygısızlık işinizi yapın işinizi türkiyede türk hakemleri ile sözde futbolcu olurlar oysa sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olması atasözü akıllara gelir oradaki ahlaklı kelimesi aslında çok önemli de maalesef yok.... bunları bir domates kasasına koy birbirinden farklı görünmezler...