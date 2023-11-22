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Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket - Son Dakika

Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'nın, Galler maçının ardından rakip futbolcu Rodon'u tiye aldığı anlar büyük ilgi gördü. Rodon'un sürekli konuştuğu ve kendisine yakındığı sırada milli yıldız İngilizce olarak ''Hadi hadi'' diyerek elini salladı.

Abdülkerim Bardakcı\'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket
22.11.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:11
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Takım, Galler ile 1-1 berabere kalarak şampiyonaya tarihinde ilk kez lider gitti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Abdülkerim Bardakcı ile Rodon'un arasındaki diyalog gündem oldu.

RODON'A EL SALLADI

Abdülkerim Bardakcı karşılaşmanın son düdüğünün çalmasından sonra rakip futbolcu Rodon'un yakınmasını tiye aldı. Milli yıldız, Rodon konuşurken İngilizce "Hadi hadi" diyerek elini salladı.

KURALARA 2. TORBADAN GİRİYORUZ

A Milli Takım, Galler ile berabere kalarak grubunu lider bitirdi. Tarihinde ilk kez EURO 2024'e lider gitme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, kuralara 2. torbadan girecek.

İşte o anlar:

Abdülkerim Bardakcı maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuyu fena tiye aldı
Abdülkerim Bardakcı maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuyu fena tiye aldı

A Milli Futbol Takımı, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket - Son Dakika
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