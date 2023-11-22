EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Takım, Galler ile 1-1 berabere kalarak şampiyonaya tarihinde ilk kez lider gitti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Abdülkerim Bardakcı ile Rodon'un arasındaki diyalog gündem oldu.
Abdülkerim Bardakcı karşılaşmanın son düdüğünün çalmasından sonra rakip futbolcu Rodon'un yakınmasını tiye aldı. Milli yıldız, Rodon konuşurken İngilizce "Hadi hadi" diyerek elini salladı.
A Milli Takım, Galler ile berabere kalarak grubunu lider bitirdi. Tarihinde ilk kez EURO 2024'e lider gitme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, kuralara 2. torbadan girecek.
İşte o anlar:
Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket - Son Dakika