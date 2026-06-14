Abdülkerim: İleriye Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Abdülkerim: İleriye Devam Edeceğiz

14.06.2026 12:08
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A Milli Takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2 maçı kazanarak yola devam edeceklerini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, grupta kalan 2 maçı kazanarak yola devam edeceklerini söyledi.

BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, oyunu kontrol altında tuttuklarını belirtti.

Kontrataklardan gol yediklerinin altını çizen deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

"Çalışmıştık ama çalıştığımız yerden gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yola devam edeceğiz inşallah. Soyunma odasında herhangi bir durum yok, herkes çok üzgün. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Öz güven kaybımız yok. Önümüzdeki 2 maçı kazanarak devam edeceğiz."

Rakiplerinin genelde savunmada kaldığını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bugün sadece 10 dakika oynadılar. Bunlar futbolun içinde var. Daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim: İleriye Devam Edeceğiz - Son Dakika

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