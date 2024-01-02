Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray\'a dava açıyor

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve sarı-kırmızılılara ihtar çektiklerini söyledi.

"PARAMIZI ALAMAZSAK DAVA AÇACAĞIZ"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" dedi.

2.8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Süper Lig devi Galatasaray, yıldız futbolcu Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yılında 2.8 milyon euro bedelle yeşil-beyazlılardan transfer etmişti.