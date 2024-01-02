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Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor - Son Dakika
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Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi nedeniyle alacaklarının olduğunu ve bu sebeple Galatasaray'a ihtar çektiklerini belirtti. Korkmaz, alacaklarını alamazlarsa sarı-kırmızılılara dava açacaklarını söyledi.

02.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:43
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve sarı-kırmızılılara ihtar çektiklerini söyledi.

"PARAMIZI ALAMAZSAK DAVA AÇACAĞIZ"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" dedi.

2.8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Süper Lig devi Galatasaray, yıldız futbolcu Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yılında 2.8 milyon euro bedelle yeşil-beyazlılardan transfer etmişti.

Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray\'a dava açıyor
YORUMLAR (2)
  • Rotasız Gassal: Haber başlığında sorun var!!! olmamış Yanıtla 10 9
  • OĞUZ İÇEN : BİLMEDİĞİMİZ DAHA NE BORÇLARI VAR,ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN GELEN PARA YETMEDİMİ SİZLERE YOKSA Yanıtla 0 0

Abdülkerim Bardakcı, Ömer Korkmaz, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor - Son Dakika
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