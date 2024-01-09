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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti. Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu. İkili, futbol üzerine sohbet gerçekleştirerek, Avcı geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sahalara geri dönmesini temenni etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alperen Çakıroğlu\'nu ziyaret etti
09.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:31
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve menisküs ameliyatı olacak Alperen Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, Alperen Çakıroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara geri dönmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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