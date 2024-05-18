Abdullah Avcı, Arda Turan ve Necla Güngör Kıragası, sporcuların sağlığına ilişkin konuştu - Son Dakika
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Abdullah Avcı, Arda Turan ve Necla Güngör Kıragası, sporcuların sağlığına ilişkin konuştu

Abdullah Avcı, Arda Turan ve Necla Güngör Kıragası, sporcuların sağlığına ilişkin konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği oturuma katıldı. Sağlık ekibinin önemine vurgu yapan Avcı, Turan ise oyuncularla açık iletişim kurmanın önemini belirtti. Kıragası ise milli takımda aynı sağlık ekibiyle çalışmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

18.05.2024 14:23
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Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneğinin "Sahadan Cerrahiye Her Aşamada Elit Sporculara Yaklaşım" konulu oturumuna katıldı.

Avcı, Turan ve Kıragası, Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenen toplantıda sporcu sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık ekibinin önemine dikkati çeken Abdullah Avcı, "2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da göreve başladığımda ilk olarak sağlık ekibi oluşturdum. 2014'te ise yorgunluk ve sakatlık ölçümleri yapan mini bir laboratuvar kurduk. Bu ölçümlere göre oyuncuların antrenman programlarını ayarlıyoruz. Buna inanmak zorundayız. Oyuncu tespit ettiğimizde sakatlık geçmişini araştırıyoruz. Sakatlık ve geri dönüş süreçlerinde oyuncularla iletişimin ve samimi olarak konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takım doktoruna özel alan tanınması gerektiğini vurgulayan Ardan Turan, "Transferde birçok fikir alıyorum ama oyuncularla açık iletişim kurarak karar veriyorum. Oyunculara insani şekilde yaklaşırsanız bazı sorunları da çözebiliriz. Oyuncunun geri dönüşünde zaman kararını ben veremem. Sağlık ekibi karar verir. Sakatlıktan dönen oyuncuyu asla ilk 11'de başlatmamaktan yanayım. Oyuncuların bireysel hocalarla çalışması önemli ama performans departmanıyla iletişimde olunması gerek." diye konuştu.

Milli takımda tüm oyuncuların tanıdığı, güvendiği ve çok iyi iletişim kurduğu sağlık ekibini korumaya çalıştıklarını kaydeden Necla Güngör Kıragası ise, "Her kampa aynı sağlık ekibiyle girmeye çalışıyoruz. Kampa girmeden önce tüm oyuncularımızın raporlarını takım doktorlarından rica ediyoruz. Kadın spor hekimlerini adapte etmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Avcı, Turan ve Kıragası'na plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Arda Turan ve Necla Güngör Kıragası, sporcuların sağlığına ilişkin konuştu - Son Dakika

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