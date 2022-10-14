Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Fransız rakibi Monaco'yu sahasında 4-0 yenerek grupta önemli avantaj kazandı. Monaco ile oynanan ilk karşılaşmadaki 3-1'lik mağlubiyeti sahasında telafi eden bordo mavililer, Avrupa Ligi'nde de teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı - Son Dakika

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