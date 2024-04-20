Abdullah Avcı: 'Böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi' - Son Dakika
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Abdullah Avcı: 'Böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Oyunun başından sonuna kadar hak ettiğimiz, oyun üstünlüğümüzün olduğu, geçen haftaki maçtan sonra böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi' dedi.

20.04.2024 23:16
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- Abdullah Avcı: "Böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli"

KAYSERİ - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun başından sonuna kadar hak ettiğimiz, oyun üstünlüğümüzün olduğu, geçen haftaki maçtan sonra böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyunun başından sonuna kadar üstün olduklarını söyledi. Lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerine gidebilmek için kenetlenmenin önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Özellikle geçen hafta kendi evimizde Sivasspor maçının ilk 45 dakikasını iyi oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlarda karşılığını alamadığımız, ikinci yarıda da dalgalı bir oyunla hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu oyunun içinde var, zaman zaman bunlarla karşılaşacağız. Bugün buraya gelirken hem Kayserispor adına hem bizim adımıza kilit oyundaki çözüm noktaları çok değerliydi. İki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi topu ayağında olan oyuncumuzun topla mesafe kat etmesi, ikincisi diğer oyuncuların hareket halinde alan oluşturmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Bazen basit top kayıpları yaptık. Yaptığımız kayıplarda pozisyon vermedik. Yediğimiz bir gol var. Uğurcan; bu ülkenin en değerli kalecilerinden, bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı, böyle bakalım. Oyunun başından sonuna kadar hak ettiğimiz, oyun üstünlüğümüzün olduğu, geçen haftaki maçtan sonra böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi. Pepe'nin dönüşü, Enis'in oynayıp gol atması, ön tarafın takım savunmasına inanılmaz yardım etmesi. Üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Takvim futbol takımı açısından sağlıklı değil"

Maç takvimini de eleştiren Avcı, "Takvim hassasiyetimi zaman zaman bildiriyorum. Biliyorsunuz ocak ayında bütün takımlar 8-9 tane müsabaka oynadı. Hem ara transfer var hem Afrika Kupası var, Türkiye Kupası çok yorucu ve yıpratıcı geçti. Sonrasında da geçen hafta itibarıyla milli takım arasıyla beraber devam eden süreçte 26 günde 2 maç oynadık. Bir futbol takımı açısından sağlıklı değil. Bundan sonraki süreçte herhalde mayısın 26'sına kadar herhalde haftada yine 3 maç oynayacağız. Bu sağlıklı bir planlama değil. Gelecek sene itibarıyla bunun daha iyi olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özellikle son süreçte kupada kenetlenme zamanı"

Trabzonspor taraftarını kupa maçında tribüne davet eden Abdullah Avcı konuşmasını şöyle tamamladı: "Taraftar bizim için çok değerli. Olumlu destek verdiklerinde bizi yukarı çekiyorlar. Özellikle son süreçte kupada kenetlenme zamanı. Bir parantez de onlar için. Onların bize vermiş olduğu destekle çok başarılı olmuş bir ekip var. Çarşamba gününden itibaren taraftarımızı davet ediyorum, desteklerini de bize sonuna kadar vereceklerini düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi' - Son Dakika

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