Abdullah Avcı: Bu hafta enerjiye, coşkuya ve dostluğa ihtiyacımız var - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Bu hafta enerjiye, coşkuya ve dostluğa ihtiyacımız var

Abdullah Avcı: Bu hafta enerjiye, coşkuya ve dostluğa ihtiyacımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu haftaya motive etmek için enerjiye, coşkuya ve dostluğa ihtiyaçları olduğunu belirtti. Avcı, Başakşehir müsabakasının önemine vurgu yaparak, üçüncülüğü hedeflediklerini söyledi.

14.05.2024 11:45
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedeflerine ulaşmaya bir şey kalmadığını belirterek, bu hafta enerjiye, coşkuya ve dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu haftaya motive etmeye çalışıyor. Deneyimli teknik adam, bu hafta enerjiye coşkuya ve dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu oyuncularına belirtti. İlk hedeflerinin Başakşehir müsabakası olduğunu vurgulayan Avcı, kazandıklarında üçüncülüğü ceplerine koyacaklarının altını çizdi. Abdullah Avcı, "Biz kafamızı dışardaki en ufak bir şeyle karıştırmayacağız ve yormayacağız. Bizi mutlu eden iyi oyun ve skor. Sabır bizim için bu hafta çok önemli. Bu hafta hepinizin coşkusuna ihtiyacımız var. Sorumluluk alalım ve mücadeleyi sonuna kadar bırakmayalım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

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