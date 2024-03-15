Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, yapılan iftar sonrası basın mensuplarıyla sohbet ederek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor maçında yaşanan hata ve Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmadan kaçındı.

15.03.2024 22:18  Güncelleme: 22:21
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'inin 30. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu müsabaka öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda çok sayıda gazetecinin katıldığı iftar sonrası Avcı, basın mensuplarıyla sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Avcı, "Planlama Trabzonspor'un bütçesine göre yapılacak ve ona göre açıklanacak. Transfer, kamp ve her şey organize edilmiş durumda. Yarışırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Görüştüğümüz oyuncular. Temaslarımız devam ediyor. Kamp başlamadan transferlerimizi de tamamlamak istiyoruz" dedi.

Alanyaspor maçında Uğurcan Çakır ile Denswill arasında yaşanan pas ve ardından yenen golle ilgili olarak ise Avcı, "O pas tabii ki hata. İletişim bozukluğu var. Denswil saha dağılımına bakıyor. Arkadaşlarım yerleşti mi diye bakıyor. Rakip top bizdeyken formasyon değiştiriyordu. Denswill de arkadaşlarının dağılımına bakıyordu. Ne yapacağını bilmesi için bakması lazım. O bakarken Çakır topu ona attı. Bekli 20-30 senede bir olacak şey o da benim başıma geldi" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun güzel bir maç olsun" temennisinde bulundu.

Organizasyonun ardından Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

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