Abdullah Avcı: Lig üçüncülüğünü elde etmekten mutluyuz

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldikten sonra hedeflerinden birisi olan lig üçüncülüğünü elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, uzun yıllar çalıştığı RAMS Başakşehir ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Uzun zaman sonra Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldiğini söyleyen Avcı, "Alışık olduğum bir yer. Hayatımın büyük bölümü burada geçti. Harika bir kulüp. 11 sene burada önemli bir hafıza oluştu. Ekipler gidip geliyor, hafıza devam ediyor. Çağdaş hocaya da bu oyun felsefesini geliştirdiği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ligde üçüncü sırayı almanın değerli olduğu bir süreçte önemli bir deplasmanda boy gösterdiklerinin altını çizer Avcı, şöyle devam etti:

"Takım savunmasında doğru durduk, doğru baskılar yaptık. Bire bir anlarımız oldu, doğru koşular oldu. İlk yarının sonunda golü bulduk. Daha önce de fırsat bulmuştuk. Bugün, koyduğumuz iki hedeften biri olan üçüncü sıranın alınmasından dolayı mutluyuz. Başakşehir de Avrupa kupalarına katılacak. Onlara da başarılar diliyorum."

" Türkiye Kupası, camiama hediye etmek istediğim bir kupa"

Ligin dokuzuncu haftasında göreve geldiklerini hatırlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın ruhunu bilen bir teknik ekibiz. Koyduğumuz üçüncülük hedefi ve kupa hedefinin birini gerçekleştirdik. Yanlış planlama karşılığında bütün takımların yaşadığı sıkıntıları yaşadık. Ocak çok sorun yaşadık. Afrika Uluslar Kupası var, aynı ayda 9 maç oynuyorsunuz, sonra 2 hafta maç oynamıyorsunuz. Sakatlarımız vardı, 1 haftada 3 maç kaybettik. Çok iniş çıkışlar yaşandı. Geri dönenlerle birlikte doğru oyun oynamaya başladık. Bu şehrin nasıl bir oyun istediğini biliyorum. Önümüzdeki sene daha hızlı, agresif, vazgeçmeyen, inadıyla oynayan bir Trabzonspor olacak. Finale zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanacağız. Trabzonspor taraftarı bizimle beraberdi bugün. Kupada da destek olacaklar. Umarım önümüzdeki sene bizi yalnız bırakmazlar."

Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline de değinen Avcı, şunları kaydetti:

"Her zaman her yerde olduğu gibi finalde bizimle olacak taraftarımız. Bugün mevcut kadromuzla oynadık. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu finaller her zaman keyifli ve zordur. Olimpiyat Stadı'nda 70 bin kişi olacak, bir futbol şöleni olmasını istiyoruz. Teknik adam olarak birçok kategorilerde çalıştım, hepsinde bir kupa aldım. Türkiye Kupası, camiama hediye etmek istediğim bir kupa."