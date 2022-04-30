Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci - Son Dakika
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Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci

30.04.2022 22:58
Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluk sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluk sevincini yaşadı.

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, İstanbul dışında ilk çalıştırıcılık döneminde mutlu sona ulaştı.

Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa, 1 lig şampiyonluğu başarısı elde etti.

Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000'da futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

İlk kupasını 17 Yaş Altı Milli Takımı ile kazandı

2004-2005 sezonunda anlaştığı Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Genç milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Milliler, Peru'daki Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda da dördüncü olmayı başardı.

Avcı, Haziran 2006'da o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Milli takımda yaklaşık 2 yıl görevde kalan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

Rekorlar ve Şampiyonlar Ligi bileti

Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te Medipol Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katıldı. Turuncu-lacivertliler, bir sonraki yılda da aynı dereceyi tekrarladı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırdı.

Beşiktaş'ta 18 hafta görev yaptı

Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 18 hafta görev yaparak kısa süre kaldı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 239 günlük sürede 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

Trabzonspor'da 67 haftada mutlu son

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada şampiyonluk yaşadı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın 37 sezonluk hasretini 535 günde sonlandıran isim oldu.

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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