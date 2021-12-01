Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Ligin 14'üncü haftasında elde edilen Fatih Karagümrük galibiyetiyle hem kendi rekoruna ulaştı, hem de Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in rekorunu egale etti.

Abdullah Avcı'nın bir sonraki hedefi, Güneş'in rekorunu kırarak camianın efsaneleri Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı'ya ait 1977-79 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmak.

ŞENOL GÜNEŞİN REKORUNU EGALE ETTİ

2021-22 sezonunda fırtına gibi esen bordo-mavili ekibin teknik adamı Abdullah Avcı, 1994-95 ile 1995-96 sezonlarında 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan eski teknik adam Şenol Güneş'in Trabzonspor tarihine geçen rekorunu yakaladı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Şenol Güneş'in 26 yıl önce ulaştığı başarıyı tekrarladı. Abdullah Avcı, bordo-mavililerin 4 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Adana Demirspor müsabakasından da kayıpsız ayrılması durumunda yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak Şenol Güneş'in rekorunu kırmış olacak.

KENDİSİYLE YARIŞIYOR

2016-2017 sezonunda Başakşehir teknik direktörü olarak görev yapan Abdullah Avcı, Süper Ligde 26 maç mağlup olmayarak kendi rekorunu kırmıştı.

Süper Ligde 8 Mart 2021 tarihinde oynanan ve 3-0'lık mağlubiyetle tamamlanan Alanyaspor karşılaşmasından bugüne yenilgi yüzü görmeyen teknik adam, bu başarısıyla kendi rekorunu da tekrarladı. Trabzonspor'un, hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasından da mağlup olmadan ayrılması durumunda Abdullah Avcı, 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kendi rekorunu da kıracak.