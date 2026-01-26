Abdullah Avcı Süper Lig\'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'de son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KONYASPOR'DA ATAN YERİNE AVCI

61saat'in haberine göre; Konyaspor yönetimi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamayan Çağdaş Atan'ın yerine deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile temasa geçti. Yeşil-beyazlıların, Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi. Kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin olabileceği aktarıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN SEZON KARNESİ

Konyaspor'un başında tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 45 yaşındaki Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.