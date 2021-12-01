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Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor

01.12.2021 12:04
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor

Trabzonspor'da 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Trabzonspor'da 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinin zirvesini yaşıyor. Başarılı teknik adam, Süper Lig'in 14'üncü haftasında elde edilen Fatih Karagümrük galibiyetiyle hem kendi rekoruna ulaştı, hem de Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in rekorunu egale etti. Avcı'nın bir sonraki hedefi, Güneş'in rekorunu kırarak camianın efsaneleri Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı'ya ait 1977-79 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN REKORUNU EGALE ETTİ

2021-22 sezonunda fırtına gibi esen bordo-mavili ekibin teknik adamı Abdullah Avcı, 1994-95 ile 1995-96 sezonlarında 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan eski teknik adam Şenol Güneş'in Trabzonspor tarihine geçen rekorunu yakaladı. Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Güneş'in 26 yıl önce ulaştığı başarıyı tekrarladı.Avcı, bordo mavililerin 4 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Adana Demirspor müsabakasından da kayıpsız ayrılması durumunda namağlubiyetini 27 maça çıkararak Şenol Güneş'in rekorunu kırmış olacak.SIRADA EFSANELER SÜMER VE ÖZYAZICI VARTrabzonspor'un uzun süreli namağlup serilerinde zirvede 2 efsane teknik direktör yer alıyor. 1977-78 sezonunda görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı ve 1978-79 sezonunda görev alan Özkan Sümer yönetimindeki Trabzonspor, ligde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ahmet Suat Özyazıcı'nın teknik patron olduğu 1977-78 sezonunun son 4 maçından kayıpsız ayrılan bordo-mavililer sezon sonunda yoluna Özkan Sümer'in hocalığında devam etmişti. Özyazıcı'dan görevi devralan Sümer de, 1978-79 sezonunda 25 maçtan namağlup ayrılarak bordo mavili camianın tarihine geçen rekorunu tamamlamıştı. 2 sezonda 2 teknik adamın imzasını taşıyan rekora ulaşmayı hedefleyen Avcı, önümüzdeki 3 Süper Lig maçından yenilgisiz ayrılması halinde, Sümer ve Özyazıcı'nın ardından adını bordo-mavili kulübün tarihine adını yazdıracak.BİR YANDAN DA KENDİSİYLE YARIŞIYOR

2016-2017 sezonunda Başakşehir teknik direktörü olarak görev yapan Abdullah Avcı, Süper Lig'de 26 maç mağlup olmayarak kendi rekorunu kırmıştı. Süper Lig'de 8 Mart 2021 tarihinde oynanan ve 3-0'lık mağlubiyetle tamamlanan Alanyaspor karşılaşmasından bugüne yenilgi yüzü görmeyen teknik adam, bu başarısıyla kendi rekorunu da tekrarladı. Trabzonspor'un, haftasonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasından da mağlup olmadan ayrılması durumunda Abdullah Avcı, 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kendi rekorunu da kıracak.


Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Özkan Sümer, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor - Son Dakika Spor


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