- Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hedefini açıkladı
İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Pendikspor galibiyeti sonrası, "Ulaşılabilir hedefimiz hem kupada gidebilmek hem üçüncülüğü yakalayabilmek. Önümüzdeki sene itibarıyla hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sözlerine bordo-mavililerin eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı anarak başladı. Avcı, "Bugün Trabzonspor tarihinin başlangıcının Türk futbolunda Anadolu'dan çıkan şampiyonu, kupalar kazanmış takımın önemli ismine başsağlığı diliyorum. Trabzonspor markası bugün anılıyorsa bu Ahmet Suat Özyazıcı'dır" dedi.
Deneyimli teknik adam maçla ilgili ise, "Atmosfer zor bir atmosfer. Zemin iyi. Bir tarafta tribün olması sahanın alanın dar olması Pendik'in bu statta son 3 maçı kazanarak devam etti. Kaybetse bile iyi oyuncu kimliği var. Rakibin teknik olarak direkt oyunları, 2. topu almaları, duran toplar, rakibe 2 tane pozisyon verdik. 35. dakikaya kadar oyuna giremedik. Antrenmanlarda başlarken konuşmamıza rağmen kolay atmosfer değil. Oyun organizasyonunu başlarken değiştirdik. İkinci yarı itibarıyla Fernandez'i çıkardık, sonra oyun formasyonunda değişiklik yaptık. Mendy buraya gelmeden stoper, 6 numara ve 8 numara oynamıştır" ifadelerini kullandı.
"Üçüncü ve dördüncülük hedefimiz var"
Meunier'in bireysel performansı hakkında da konuşan Avcı, sezon hedefiyle ilgili şunları söyledi:
"Thomas geldiği günden beri yaptığı asistlerle çok iyi katkı sağlıyor. 2 golde de oyunu iyi yönlendiren bir takımımız vardı. Üçüncülük ve dördüncülük hedefimiz var. Avrupa kupalarına gitmek, o yüzden maçı kazanmak çok önemliydi. Yeni yeni sayımız tamamlanıyor. Onlarla birlikte oyun kalitemizi arttırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ulaşılabilir hedefimiz bu, hem kupada gidebilmek hem üçüncülüğü yakalayabilmek. Önümüzdeki sene itibarıyla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üçüncülük hedefine giderken maç kazanmak çok önemli. Trabzonspor taraftarının ne istediğini biliyorum sonuna kadar destek olsunlar."
"Trabzonspor büyük camia her zaman yarışabilir"
Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bugün kendi adıma söylemiyorum hoca değişiklikleri, oyuncu sirkülasyonları hiçbir zaman karşılığını alamamıştır. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ne yapmamız gerektiğine hazırlanmamız gerekiyor. Trabzon büyük enerjili bir şehir. Bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorlar. Ben doğruları yapmaya devam edeceğim. Trabzonspor büyük camia her zaman yarışabilir."
Son Dakika › Spor › Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hedefini açıkladı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?