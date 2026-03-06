Abdullah Kayapınar Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Abdullah Kayapınar Avrupa Şampiyonu

Abdullah Kayapınar Avrupa Şampiyonu
06.03.2026 19:00
Tiflis'teki 2026 Para Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda Abdullah Kayapınar 2 altın madalya kazandı.

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te devam eden 2026 Para Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele eden Abdullah Kayapınar, 171 kiloluk başarılı kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu toplam sıralamada da zirvede yer alarak bir altın madalya daha kazandı.

Bu sonuçla Abdullah Kayapınar, şampiyonayı 2 altın madalya ile tamamlayarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuyu, antrenörlerini ve sporcumuzun kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: DHA

