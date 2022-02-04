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Abdullah Öztürk, Paris 2024'e adını taşıyan salonda hazırlanıyor - Son Dakika

Abdullah Öztürk, Paris 2024'e adını taşıyan salonda hazırlanıyor

04.02.2022 10:57
Abdullah Öztürk, Paris 2024'e adını taşıyan salonda hazırlanıyor

Paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını isminin verildiği salonda sürdürüyor.

Paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını isminin verildiği salonda sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen hedefleri doğrultusunda çalışmalarına ara vermeyen paralimpik masa tenisçi, Ankara'daki Abdullah Öztürk Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son iki paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden Abdullah, "Tokyo 2020 bitti. Artık önümüzde yeni hedefler var. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları, ekimde Dünya Şampiyonası var. Zorlu hava şartlarına rağmen antrenmanlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.

Abdullah, önlerinde ilk olarak mart ayında yapılacak İspanya Açık Turnuvası'nın bulunduğunun bilgisini vererek, "Bu turnuva, Dünya Şampiyonası'na katılım puanı veriyor. Burada takım arkadaşlarımızla alacağımız puanlarla Dünya Şampiyonası'na katılma hedefimiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İslami Dayanışma Oyunları, Konya'da yapılacak. Ona da yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Masa tenisi milli takımı olarak alabildiğimiz kadar madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Performanslarının üst seviyede kalması için antrenmanın önemine işaret eden milli sporcu, "Masa tenisine bir hafta ara verirseniz, performansınız 15-20 gün geriye gider. Şartlar nasıl olursa olsun bir şekilde salona ulaşıp antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, fedakarlık yapmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Adını taşıyan salonda çalışan Abdullah Öztürk, bunun gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu çok büyük bir gurur. Son dönemde olimpiyatlarda derece yapan sporcularımız bu şekilde onurlandırılıyor. Bu, biz sporcuları daha çok motive ediyor. Yeni genç arkadaşlarımızla beraber Paris 2024'e hazırlanıyoruz. Alttan gelen ekimiz de çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Ortak antrenman yapıyoruz, arkadaşlarımız tecrübelerimizden de faydalanıyor. İnanıyorum ki genç arkadaşlarımızdan birkaçı Paris 2024'e kota alacak, Los Angeles 2028'de de madalya kazanacak. Çünkü bu potansiyel gençlerimizde var. İyi de çalışıyoruz."

Paris'te tarihe geçmeye çalışacak

Abdullah Öztürk, raketini her zaman altın madalya için salladığını dile getirerek, "Günde ortalama 1500-2 bin vuruş yapıyoruz. Bu da az vuruş değil. Kamplarda bu, 2 bin 500-3 bin vuruşa çıkıyor. Günde 2,5-3 saat antrenman yapıyoruz. Haftanın 5 günü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu hedefleyen Abdullah, "Bunun sözü İstanbul'da 'Yıldızlar Gecesi'nde ağzımızdan kaçtı. Umarım sözümüzü tutarız. Üçüncü altını alıp tarihte önemli bir yer edinmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Abdullah Öztürk, Altın Madalya, Milli, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Abdullah Öztürk, Paris 2024'e adını taşıyan salonda hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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