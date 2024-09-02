Abdullah Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Son 16 Turunda Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S4 sınıfında milli sporcu Abdullah Öztürk, son 16 turunda elendi.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah, son 16 turunda Nijerya'dan Asau Ogunkunle'yle karşılaştı.
İlk seti 11-6 kazanan Abdullah Öztürk, sonraki setleri 6-11, 7-11 ve 10-12 kaybetti ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı.
Uzun süre alandan ayrılamayan Abdullah Öztürk, göz yaşlarını tutamadı.
Abdullah Öztürk oyunları, takım kategorisinde aldığı bronz madalyayla tamamladı.
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