Abi kardeşten karatede büyük başarı - Son Dakika
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Abi kardeşten karatede büyük başarı

03.06.2022 11:42
Abi kardeşten karatede büyük başarı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük bir başarıya imza atarak karatede Avrupa Şampiyonu olan abi kardeşi evlerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük bir başarıya imza atarak karatede Avrupa Şampiyonu olan abi kardeşi evlerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Karate Avrupa Şampiyonu Eltemur kardeşler, kazandıkları altın madalyalarla Gölcük'teki baba evlerine döndü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de karate milli takım sporcuları olan şampiyon kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Birçok turnuvada madalyalar kazanan Eda Eltemur ve Erman Eltemur kardeşler, yapılan ziyaretten dolayı Başkan Sezer ve Başkan Seymen'e teşekkür etti. Milli sporcuların kazandıkları madalyalar ile ilçenin gururu olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcüklü sporcularımız bu yıl birbirinden değerli başarılara ve şampiyonluklara imza atmaya devam ediyor. Yetişmelerinde büyük emekleri olan babaları Şener Eltemur ve ailesini, Gölcük'ün gururu şampiyon sporcularımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Abi kardeşten karatede büyük başarı
Abi kardeşten karatede büyük başarı
Abi kardeşten karatede büyük başarı

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Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, Hisarcık, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abi kardeşten karatede büyük başarı - Son Dakika


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