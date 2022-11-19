Abobuakar, Türkiye'ye dönebilir! Ancak bu kez adresi Beşiktaş olmayacak

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2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar daha sonra Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Golcü futbolcu ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR VE ADANA DEMİRSPOR İLGİLENİYOR

Abobuakar'ın Süper Lig'e dönebileceğini belirten Goal.com Suudi Arabistan'dan Tamer Ebou Sido yaptığı açıklamada, "Yaklaşan kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demirspor, Kamerunlu golcü ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan ve 35 gol-9 asistlik performans gösteren Vincent Abobuakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.