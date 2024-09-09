Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve uzun zamandır kendisine takım bulması istenen Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor'la 1 yıllığına anlaştı.

09.09.2024 09:30  Güncelleme: 09:39
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Beşiktaş uzun süren görüşmeler sonunda ikna etmeyi başardığı Kamerunlu golcüyle ayrılık için el sıkıştı. Atakaş Hatayspor'la 1 yıllığına anlaşma sağlayan Vincent Aboubakar sezonun kalan bölümünde bordo-beyazlı formayı giyecek.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar, Atakaş Hatayspor'la bir yıllığına anlaştı. Bordo-beyazlı kulübün, Kamerunlu golcüye net 1 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuya ayrıca ödeme yapacağı belirtildi.

ÇALIMBAY'IN ROLÜ BÜYÜK

Beşiktaş'ın bugün Aboubakar'la yollarını ayırdığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın ardından Hatayspor, Kamerunlu golcüyü kadrosuna kattığını duyuracak. Bu arada Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay'ın Beşiktaş'tan eski öğrencisi olan Aboubakar'ın transferinde rol oynadığı öğrenildi.

Aboubakar Beşiktaş\'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

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Son Dakika Spor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: elhamdülillah kurtulduk şimdi saido mane transferini dünyaya duyurmaya geldi şampiyon BEŞİKTAŞ 39 26 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: 8 taş bundan iyi golcü bulamaz 15 42 Yanıtla
  • Merdo: Beşiktaş maçında Beşiktaş’a özel olarak hazırlanır :)))) 21 13 Yanıtla
  • Çelikk: Artık Bol Bol Künefe Yer 27 1 Yanıtla
  • Tazmanya: Git bi bak git bi bak gitti mi 17 2 Yanıtla
  • Murat yaman: çok şükür rabbime bir beladan kurtulduk..kadroda yer açılması lazımdı.sağolasın rıza hoca. 4 0 Yanıtla
  • Ankara null: skib gitti 3 0 Yanıtla

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