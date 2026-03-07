Achraf Hakimi\'den eski eşine büyük şok

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'nin boşanma sürecinde ortaya çıkan detaylar gündem oldu. Faslı futbolcunun eski eşi, mal varlığının yarısını talep ederken ortaya çıkan bilgiler dikkat çekti.

MAL VARLIĞI ANNESİNİN ÜZERİNE

Boşanma sürecinde yapılan incelemelerde Achraf Hakimi'nin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmadığı öne sürüldü. Ev, araç ve diğer önemli satın alımların futbolcunun annesinin adına kayıtlı olduğu belirtildi. Ayrıca Hakimi'nin aylık kazancının büyük bölümünü de annesinin hesabına yatırdığı iddia edildi.

BOŞANMA DAVASINDA GÜNDEM OLDU

Eski eşinin mal varlığının yarısını talep etmesiyle birlikte ortaya çıkan bu detaylar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hakimi'nin mali düzeninin boşanma sürecinde nasıl bir sonuç doğuracağı ise merak konusu oldu.