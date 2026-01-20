Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City\'nin tarihini değiştirdi

İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Hull City, ara dönemde dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK: 122 YILIN İLK JAPONU

Transferin Hull City açısından ayrı bir anlamı oldu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904'te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu unvanını aldı.

HEDEF PREMIER LİG

Hull City, Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, sezon sonunda Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.