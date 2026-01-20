Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi - Son Dakika
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

20.01.2026 08:44
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Yu Hirakawa ile güçlendirdi. Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, 122 yıllık Hull City tarihinin ilk Japon oyuncusu olarak kulüp tarihine geçti.

İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Hull City, ara dönemde dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK: 122 YILIN İLK JAPONU

Transferin Hull City açısından ayrı bir anlamı oldu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904'te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu unvanını aldı.

HEDEF PREMIER LİG

Hull City, Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, sezon sonunda Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    yabanci kulüp neden yerli kulüp değil o kadar ülkade zor durumda kulüp varken 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:02
