İngiltere Championship'te üst sıraları zorlayan Hull City, ara dönemde dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Yu Hirakawa'yı Bristol City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Transferin Hull City açısından ayrı bir anlamı oldu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Hirakawa, 1904'te kurulan kulübün 122 yıllık tarihinde forma giyecek ilk Japon futbolcu unvanını aldı.
Hull City, Championship'te oynadığı 26 maçta 44 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, sezon sonunda Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)