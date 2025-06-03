Acun Ilıcalı'dan eski yönetime gönderme: Başarısızlığı bekliyor ve istiyorlar - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan eski yönetime gönderme: Başarısızlığı bekliyor ve istiyorlar

Acun Ilıcalı\'dan eski yönetime gönderme: Başarısızlığı bekliyor ve istiyorlar
03.06.2025 21:50
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarısızlığını bekleyenlerin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe, Bilbao ile maç yapıyor. Maçta talihsiz bir futbolcu hatası var. Bu stadyumda belirli bir kısmın çıldırmışçasına tepkisine nasıl bakıyorsunuz? Seçimi kaybedenler başarısızlığımızı bekliyor.'' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin başarısızlığını bekleyen bir grubun olduğunu söyleyerek eski yönetimde yer alan yöneticileri eleştirdi.

''GÖRÜLMEMİŞ ŞEYLER ANLATIYOR''

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu'na eleştirilerde bulunan Acun Ilıcalı, "Bu dönemde olan bazı hamlelerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Geçmiş dönemdeki Fenerbahçe yönetimindeki arkadaşlar, sayın Ekşioğlu, çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Eleştirilere saygı duyuyorum. Normal taraftarın eleştirisi başım üzerine. Sayın Ekşioğlu, görülmemiş şeyler anlatıyor ya, sayın Ekşioğlu'nun yönetimde olduğu 7 senede Fenerbahçe bir kere şampiyon oldu. Kendim bir hata bulmuyorum. Sorumluluğu alıyorum. Daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 7 senede bir kere şampiyon olan bir ekip, 7 senede şampiyon olamamış bir ekibi acayip bir şekilde eleştiremez. Bunu yapacak olan taraftarlardır." dedi.

''600 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BORÇ VARDI''

Ali Koç'un takımı finansal olarak düzlüğe çıkardığını söyleyen Ilıcalı, "Muhalefet başka bir şey. Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerine yapma muhalefeti. Ali Koç, Fenerbahçe'yi maddi olarak bir enkaz olarak aldı. 600 milyon doların üzerinde borç vardı, onlar 300 diyor, hadi 300 olsun. Bunu sıfıra getirmek üzereyiz biz. Ödene ödene giden bir borç. Takımı finansal olarak düzlüğe çıkarmış, kendi cebinden vermiş ve bunu talep etmiyor. Kadro kalitesi yükselmiş, geçen sene şampiyonluk kıl payı kaçmış, bu sene olmamış, bu ekonomik yapıyla daha da güçlenerek amacımız şampiyonluğu kovalamak." yorumunu yaptı.

"BAŞARISIZLIĞI BEKLİYOR VE İSTİYORLAR"

Fenerbahçe'nin başarısızlığını bekleyenlerin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe, Bilbao ile maç yapıyor. Maçta talihsiz bir futbolcu hatası var. Bir Avrupa Ligi maçı. Bu stadyumda belirli bir kısmın çıldırmışçasına tepkisine nasıl bakıyorsunuz? Seçimi kaybedenlerin tuttuğu kişiler başarısızlığımızı bekliyor. Bize bütün sene tam destek olup, sezon sonu eleştiriye uğrasak, eleştirilmeliyiz de, gerçek Fenerbahçe taraftarını biliyorum ben. Daha kasım ayında, Avrupa'da iddiamız devam ediyor, bir futbolcu hatası oluyor, "Yönetim istifa" bu iyi niyetli mi? Hazırlık maçı oynandı, hazırlık maçında bağırdılar kasım ayında. Ne oluyoruz, hazırlık maçında ne alaka? Seçimi kaybeden bir kitle, bugün zaten başarısızlığı istiyor ve bekliyor. Ben 5 yaşından beri Fenerbahçeliyim, gitmediğim maçı kalmadı. Futbolcu yuhalayan bir sistemi ilk defa görüyorum bu kadar. Alex'in de tepki gördüğünü gördüm, bir gün için olabilir ama takımın, futbolcuların yuhalanması... Taraftar bugün 30 gol atmış futbolcuyu yuhalıyor." sözlerini sarf etti.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan eski yönetime gönderme: Başarısızlığı bekliyor ve istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Burak:
    Kadıköy serilerimizi bitirdiler, herkesin şampiyonluklarını izlettiler 100 yıllık çınarı dile ele ayağa düşürdüler. Başarısızlığımızı bekliyorlar diyorlar ya bu nasıl arsızlık??? 300 milyon borçla aldın, son açıkladığınız 500 milyon borç oldu! Yaptığınız fiyasko transferle borcu katlayan sizsiniz! Arsa arazi satıp, sermaye arttırımı yapıp herkes borcu sıfırlar? Size ne gerek var???? 45 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Sanki şuan çok başarılıda boş boş konuşma acunnnn 28 0 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Para koyduk diye övünmek nasıl bi sacmalık? Her kulübün başkanı gibi koyacak tabi. Cengiz 15, Samatta 6, Carlos 11 mesela... bicok sorunlu adamla kulübü borclandırıp, borcu katlayıp, zararın bi kısmını karşılamanın faydası ne? Zarardayız ve sürekli başarısızlık. 27 0 Yanıtla
  • Sinan:
    Bu açıklamalardan sonra sadece seçim için imza toplamayın, ihraç talebiyle sevk edin! Bu kadar başarısız olup bi de arsız kibirli insanları çekmek zorunda değiliz 16 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    hangi takımdan bahsediyor takımları karıştırdi galiba başarısızlığı falan istiyolar diyerek koskica 7 yıl 4 11 mi 12 yılmı olmuş taraftar şampiyonluk görmemiş bumu başarı 10 0 Yanıtla
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