Acun Ilıcalı'nın ofisinde minik taraftarı ve ailesini misafir ettiği sırada, aniden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sofyan Amrabat içeri girdi. Küçük çocuk, futbolcuyu karşısında görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Amrabat ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan minik taraftar, büyük bir heyecanla futbolcuyla sohbet etti. Acun Ilıcalı'nın bu büyük sürpriziyle minik taraftarın hayalleri gerçek oldu. Minik taraftarın bu anları büyük bir coşku yarattı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Minik Fenerbahçeli'ye Unutulmaz Sürpriz - Son Dakika
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