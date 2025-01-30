Acun Ilıcalı\'dan Minik Fenerbahçeli\'ye Unutulmaz Sürpriz

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FENERBAHÇE Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı , minik Fenerbahçeli'ye unutulmaz bir sürpriz yaptı. Göztepe maçı sonrasında stat çıkışında minik çocuğa Sofyan Amrabat forması sözü veren Acun Ilıcalı, sözünü tuttu. Hem minik taraftarı hem de ailesini ofisinde ağırlayan Acun Ilıcalı küçük çocuğa hayalindeki formayı teslim etti.

Acun Ilıcalı'nın ofisinde minik taraftarı ve ailesini misafir ettiği sırada, aniden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sofyan Amrabat içeri girdi. Küçük çocuk, futbolcuyu karşısında görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Amrabat ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan minik taraftar, büyük bir heyecanla futbolcuyla sohbet etti. Acun Ilıcalı'nın bu büyük sürpriziyle minik taraftarın hayalleri gerçek oldu. Minik taraftarın bu anları büyük bir coşku yarattı.