Acun Ilıcalı\'dan Türk Bayrağı Açıklaması

Spor

İNGİLİZ ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Leeds United maçı öncesi yapılan, 'Stada Türk bayrağı getirmeyin' duyurusuyla ilgili, "2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir" açıklamasını yaptı.

Hull City, Championship'te bugün oynanacak Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına 'Stada Türk bayrağı getirmeyin' çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygı çerçevesinde MKM Stadyumuna Türkiye bayrağı veya tişörtü getirmemelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanılırken, Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Ilıcalı'nın açıklaması şöyle;

"Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir."