Acun Ilıcalı'dan yeni proje! Hull City'nin ardından bir kulüp daha satın alıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan yeni proje! Hull City'nin ardından bir kulüp daha satın alıyor

09.12.2022 10:39

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni projesini duyurdu. Futbol alanında yeni bir yatırım yapmaya hazırlanan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak." dedi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni yatırımlarıyla futbol dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

YENİ TAKIM ALMAYI PLANLIYOR

Genç oyuncuların gelişmesine katkı sağlamak için yeni bir kulüp almak istediğini belirten Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum.

"UMARIM BAŞARABİLİRİZ"

Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'dan çılgın proje! Hull City'den sonra bir kulüp daha satın alıyor Acun Ilıcalı'dan çılgın proje! Hull City'den sonra bir kulüp daha satın alıyor

Acun Ilıcalı, Hull City, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan yeni proje! Hull City'nin ardından bir kulüp daha satın alıyor - Son Dakika


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