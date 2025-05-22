Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı\'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
22.05.2025 15:01
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Championship'te kötü bir sezon geçiren ve ligi 21. sırada tamamlayan Hull City'de teknik direktör Ruben Selles'le yollar ayrılmıştı. Ilıcalı, yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanabileceğini ifade etti.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor. Championship'te kötü bir sezon geçiren ve ligi 21. sırada tamamlayan Hull City'de teknik direktör Ruben Selles'le yollar ayrılmıştı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

İngiliz basınından Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ilıcalı açıklamasında, "Bugün benim için güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden dolayı çok mutluyum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bizim için önemli bir gündü çünkü kararımıza en azından iki adım daha yakın olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Hull City'nin yeni teknik direktörünün kısa bir süre içinde açıklanabileceğini aktaran Ilıcalı, "Bence bir haftadan fazla sürmeyeceğini söyleyebilirim. Teknik direktörlerin olasılığı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bu sanki onları yargılamak gibi. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Al-Ettifaq'ın yardımcı antrenörü Michael Beale içinse Ilıcalı şunları söyledi, "Emre'nin üst düzey bir teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Michael Beale ile konuştuğunuzda ise oyun hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz.". Haberde, Emre Belözoğlu'nun muhtemel adaylardan biri olmadığı belirtildi.

Ilıcalı yeni teknik direktörle ilgili sözlerine şöyle devam etti, "Bu anlaşmaların kolay anlaşmalar olmadığını unutmayın,Bu kararlar kolay kararlar değil. Ayrıca şunu da aklımızda tutmalıyız ki yönetici ne kadar başarılı olursa bütçeler o kadar artar, ki bu böyle olmak zorundadır. Bu hayatın kuralıdır. Ne kadar başarılı olursanız, o kadar değerlisinizdir. Başarınızı kanıtladığınızda, daha fazla bütçeniz (talepleriniz) olur."

"KARAR VERİCİLER BİZ OLMALIYIZ"

Görevinden ayrılan Ruben Selles için Acun Ilıcalı, "Ruben harika bir adam ve çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum ancak seçimler yapmalısınız. Bu yüzden sezonu bitirdiğimizde toplantılar yapmak zorundaydık. Bu toplantılarda istediğim şeyin kulüp ve Hull City'yi destekleyen bu güzel insanlar için en iyisi olduğunu açıkça belirttim. Karar vericiler biz olmalıyız. Kararı onaylayacak son kişi benim. Bizim bakış açımıza göre, önümüzdeki sezona kıyasla başarılı olma şansımızı en üst düzeye çıkarmak için değişimin doğru zamanının şimdi olduğunu hissettim." dedi.

"BAŞARI İSTİYORUM"

Ilıcalı ayrıca, "Başarı istiyorum. Teknik direktörümüzün iki şeyi sunması gerekiyor. Birincisi, sonuçlar ve sonra taraftarlar için eğlenceli futbol. Ne yazık ki, şu ana kadar ikisini de bir araya getirdiğimizi düşünmüyorum. Amacım iyi sonuçlar alan ve eğlenceli futbol oynayan bir takıma sahip olmak. Teknik direktör değiştirmek elbette hoşuma gitmez ancak bu iki alanda başarıya ulaşmak için doğru çizgiyi bulana kadar ne yazık ki teknik direktör değiştirmek zorunda kaldık." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • n5685244:
    bunuda haber yapıyonuzya. neymiş kısa zamanda açıklama yapacakkmış 1 0 Yanıtla
  • kemalhelvaci:
    Elinin değdiği yer kuruyor abi :) 0 0 Yanıtla
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