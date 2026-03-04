Acun Ilıcalı dün gece aldığı haberle yıkıldı

İngiltere Championship'te zirve mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kritik maçta Ipswich Town'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Hull City önemli bir fırsatı kaçırırken, rakibi puan farkını açtı.
Championship'in 32. haftasında Ipswich Town ile Hull City, Portman Road Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin tek golünü 71. dakikada Azor Matusiwa kaydetti.
Bu sonucun ardından Ipswich Town puanını 63'e yükselterek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Hull City ise 60 puanda kalarak üst sıralar için kritik bir kayıp yaşadı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin bir sonraki haftasında Millwall'u kendi sahasında konuk edecek. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmada kaybını telafi etmeyi hedefliyor.
