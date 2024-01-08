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Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti - Son Dakika
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Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'da forma giyen genç yıldız Fabio Carvalho ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

08.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:54
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz devi Liverpool'da forma giyen genç yıldız Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Yıldız futbolcuyla anlaşmaya varıldığını söyleyen Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!" ifadelerini kullandı.

RB LEIPZIG'E KİRALANMIŞTI

Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak ve 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek. Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti.

Acun Ilıcalı Liverpool'un yıldızını transfer etti
Hull City, Liverpool\'un yıldızını transfer etti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Murat Sarıal: bu paralar nerden kardeş. sen çalış seninde olsun diyecekler olacaktır. herkes çalışıyor ama olmuyor. Yanıtla 30 3
  • Ender Kervancıoğlu: AKP gidince önce maliye tarafından kapsamlı bir denetimden geçireceksin. Ardından tüm mal varlığına el koyacaksın. Sonra eline bi mikrofon altında bi şort vereceksin. Hadi yeniden başla diyeceksin. Yanıtla 12 8
  • Koray Gumran: Akla para akla eyyy acunnnn Yanıtla 10 4
  • Taner Tarlaci: Bunlarda haber okunsun diye herkese yıldız diyor adam 2 yıldır top oynamıyo Yanıtla 6 1

Acun Ilıcalı, Liverpool, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

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