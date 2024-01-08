Hull City, Liverpool\'un yıldızını transfer etti

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz devi Liverpool'da forma giyen genç yıldız Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Yıldız futbolcuyla anlaşmaya varıldığını söyleyen Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!" ifadelerini kullandı.

RB LEIPZIG'E KİRALANMIŞTI

Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak ve 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek. Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti.