Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı

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İngiltere Championship ekibi Hul City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, transferde hızlı bir başlangıç yaparak gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmek istiyor. Bunun için Türkiye Süper Ligi'nden çeşitli oyuncularla görüşen Ilıcalı'nın ilk transferi, Hatayspor forması giyen Adama Traore oldu. Yıldız futbolcunun transferi için anlaşmanın neredeyse bittiğini vurgulayan Ilıcalı'nın hedefi önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmek.

İSTAKRAR ABİDESİ

Mali'li orta saha oyuncusu Adama Traore, bu sezon Hatayspor forması giydiği 18 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da bu sezon 6 maçta forma giyen Traore, gol atamamasına rağmen istikrarlı bir performans gösterdi.