Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si küme düşmekten son anda kurtuldu

İngiltere Championship'in 46. hafta maçında Portsmouth, sahasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i ağırladı. Fratton Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hull City, maçta öne geçen taraf oldu. Konuk ekibin golünü 18. dakikada Matty Crooks attı ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya hızlı maçlayan Portsmouth'un golü ise 55. dakikada Christain Saydee'den geldi. Karşılaşmanın geri kalanı karşılıklı ataklar ile geçti ancak maçta başka gol sesi çıkmadı.

RAKİPLERİ PUAN KAYBETTİ VE KÜMEDE KALDI

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 49 yaptı ve rakiplerinin de puan kaybetmesi sonucu gol averajıyla ligde kalmayı başardı. Portsmouth ise puanını 54 yaparak ligi noktaladı. Ligi 49 puanla 22 sırada tamamlayan Luton Town, 47. puanla 23. bitiren Plymouth ve 44 puanla 24. noktalayan Cardiff, alt lige düştü.