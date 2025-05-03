Acun Ilıcalı'nın Hull City'si küme düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si küme düşmekten son anda kurtuldu

Geniş Video İzle

İngiltere Championship'in 46. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 49'a çıkaran Hull City, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi gol averajıyla 21. sırada tamamlayarak küme düşmekten son anda kurtuldu. Ligi 22'nci tamamlayan Luton Town, 23'ncü Plymouth ve 24'ncü bitiren Cardiff alt lige düştü.

03.05.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship'in 46. hafta maçında Portsmouth, sahasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i ağırladı. Fratton Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hull City, maçta öne geçen taraf oldu. Konuk ekibin golünü 18. dakikada Matty Crooks attı ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya hızlı maçlayan Portsmouth'un golü ise 55. dakikada Christain Saydee'den geldi. Karşılaşmanın geri kalanı karşılıklı ataklar ile geçti ancak maçta başka gol sesi çıkmadı.

RAKİPLERİ PUAN KAYBETTİ VE KÜMEDE KALDI

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 49 yaptı ve rakiplerinin de puan kaybetmesi sonucu gol averajıyla ligde kalmayı başardı. Portsmouth ise puanını 54 yaparak ligi noktaladı. Ligi 49 puanla 22 sırada tamamlayan Luton Town, 47. puanla 23. bitiren Plymouth ve 44 puanla 24. noktalayan Cardiff, alt lige düştü.

Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si küme düşmekten son anda kurtuldu

Acun Ilıcalı, Luton Town, Portsmouth, İngiltere, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si küme düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • trgyky1978:
    kaderin gözü kör olsun ite kaka averajla ligde kaldı 15 3 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    acunun beceremediği tek iş futbol 8 5 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Avına kalsa 3 senede piremier lige cikiyordu 10 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    CAMİA YA LAHMACUN DAĞIT KUTLA 2 4 Yanıtla
  • Apple User:
    adam gurur duyulacak bir iş yapmış ingilterede kulüp sahibi olmuş ama hasetlik yapıp onun başarız olması için dua temenni edenler var 2 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Büyük başarı küme düşmemiş takım Acun'un olduğu için kupa vermeleri gerekir. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si küme düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.