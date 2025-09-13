Acun Ilıcalı'nın Hull City'si puanı 90+7'de aldı - Son Dakika
13.09.2025 19:34
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Swansea City ile 90+7'de bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Hull City, 5 hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.

İngiltere Championship 5. hafta maçında Swensea City ile Hull City karşı karşıya geldi. Swensea Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

HULL CITY PUANI 90+7'DE ALDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Swensea City, Zan Vipotnik'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anları oynanırken Oliver McBurnie, sahneye çıkarak skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 57. dakikada Ronald'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Hull City söyledi. Maçın 90+7'nci dakikasında John Egan ile golü bulan konuk ekip, maçı 2-2 bitirdi.

5 MAÇTA 5 PUAN

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 5 maç sonunda 5 puana yükseldi. Swensea City ise puanını 8 yaptı.

