İngiltere Championship'te Hull City, galibiyet özlemine son verdi. Acun Ilıcalı'nın takımı Birmingham deplasmanından galibiyetle döndü.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Oscar Estupinan kaydetti. İngiliz ekibinde Ozan Tufan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.
Hull City, ligde 4 maç sonra kazanırken, puanını 30'a çıkardı. Birmingham ise 32 puanda kaldı. Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı - Son Dakika