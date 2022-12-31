Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı - Son Dakika
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Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı

31.12.2022 08:54

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, deplasmanda Birmingham City 1-0'lık skorla mağlup ederek 4 maç sonra kazandı.

İngiltere Championship'te Hull City, galibiyet özlemine son verdi. Acun Ilıcalı'nın takımı Birmingham deplasmanından galibiyetle döndü.

ESTUPINAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Oscar Estupinan kaydetti. İngiliz ekibinde Ozan Tufan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

4 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Hull City, ligde 4 maç sonra kazanırken, puanını 30'a çıkardı. Birmingham ise 32 puanda kaldı. Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı - Son Dakika
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