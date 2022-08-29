Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu

Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi son olarak Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City, Dimitris Pelkas transferinde de mutlu sona ulaştı. İngiltere'ye giden Yunan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

HULL CITY MAÇINI İZLEYECEK

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü söylediğim gibi Pelkas yolda. Çarşamba günkü Queens Park Ranges maçına gelecek ve izleyecek, oynamayacak. Pelkas dışında eğer alabilirsek bir orta saha ve hücum oyuncusu da istiyorum" ifadelerini kullandı.