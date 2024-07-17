Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin hedefi Premier Lig'e çıkmak

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını "Summer Tour 2024" kapsamında İstanbul'da sürdüren İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezonda hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Hull City Başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve futbolcu Abdülkadir Ömür katıldı.

Hull City'nin sezona geçen yıl olduğu gibi Türkiye'de hazırlandığının altını çizen Acun Ilıcalı, bu durumun takıma pozitif etki ettiğini dile getdi.

Hull City'yi aldıklarında Avrupa'da güçlü bir kulüp kurma hayalinde olduklarını vurgulayan Ilıcalı, "İngiltere'nin çok güzel bir noktasında çok güzel insanlarla buluştuk. Bu kadar güzel şeyler yaşayacağımı beklemiyordum. Benim için çok güzel bir yolculuk oldu. Kulübü aldığımız ilk sene ortalamanın altında bitiren takımımız, ikinci sene 3 puanla play-off'u kaçırdı. Şimdi amacımız daha da ileriye gidip Hull City'yi play-off'lara taşımak. Hayatımın yeni futbol deneyiminde İngiltere maceram benim açımdan çok güzel geçiyor. 8 bin olan taraftar ortalamamız 24-25 binlere çıktı." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör koltuğuna Tim Walter'ı oturttuklarını hatırlatan Ilıcalı, hedefleri şöyle aktardı:

"Bu sene için yeni planlarımız var. Bu planların 1 numaralı başrolü de hocamız Tim Walter. Kendisi 1 numaralı tercihimiz ve ilk gittimiğiz isimdi. Sebebi de Almanya'da oynattığı futbolun oluşturduğu heyecan ve puan ortalamasının yüksek olması. En önemlisi de insan olarak pozitif ve iyi enerjisini her dakika bize vermesi. Hayatım boyunca iyi insanlarla çalışarak başarılı olmaya çalıştım, Allah da nasip etti. Yeni hocamızla daha büyük başarılar yakalamak istiyoruz. İnşallah bu güzel şehre başarı getiririz."

Fenerbahçe ile yarın hazırlık maçı yapacaklarını anımsatan Ilıcalı, "Orada da asbaşkan pozisyonundayım. Dünyada sık olabilecek bir şey değil. Ama Allah bana böyle bir gün nasip etti. Çocukluğumuz aşkıyla İngiltere'de sahibi olduğum takım buluşuyor. Çok güzel duygularla izleyeceğim bir maç olacak. Abdülkadir Ömür için söyleyebileceğim tek şey, geçen sezonu çok güzel geçirdi. Bu sene de takımın önemli bir ismi olacak. Ona da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe, Hull City'nin de kendisini test etmeye ihtiyacı var"

Türkiye'de yaptıkları kampların çok güzel geçtiğini dile getiren Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Geçen seneki kampımız çok güzel geçti. Kimse bizden 7'ncilik beklemiyordu. Sezon başındaki yorumlarda ilk 10'da gösterilmiyorduk. Türkiye'deki kampların takım üzerinde çok güzel bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha önce Antalya'da da kamp yapmıştık. Futbolcularım hem değişiklik yaşıyorlar hem de keyif alıyorlar. Bu sene Premier Lig'i zorlayacağız. İngiltere'de yukarıdan 3 tane paraşüt takım geliyor, bir sonraki sezon birisi çıkamıyor, sonra 3 tane daha geliyor, paraşüt takım sayısı 4 oluyor. Bu takımların bütçeleri bizim 2,5 katımız gibi. Onları parayla değil ancak zekayla yenebiliriz. Bu zeka hem hocamızda hem de futbolcularımızda var. Maribor'u alma projemiz de, futbol dünyasındaki bakış açımızın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Oyuncu havuzunu geliştirip kulüplerin birbirlerini desteklemesini istiyoruz. Bu anlamda da çok mutluyuz."

Acun Ilıcalı, kendisine yöneltilen "Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesini mi istersiniz, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı?" sorusuna "Bu, 'İki evladınız var ve hangisini daha çok seviyorsunuz?' gibi bir soru oldu bu. İkisinin de olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

Transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmayı planladıklarını vurgulayan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"8 ya da 9 yeni oyuncu getirmeyi planlıyoruz. Hocamızı transfere boğacağız. Kiralık oynattığımız oyuncularımız geri döndüğü ve bazı oyuncularımızı Premier Lig'e sattığımız için yarınki maça 8 ya da 9 eksikle çıkacağız. Fenerbahçe maçı bizim için büyük bir gurur ama asla bir ölçü değil. Oyuncularımızın büyük takımla oynama duygusunu yaşaması, iki ülke takımının birbirleriyle sinerji yaşaması, Türkiye-İngiltere ilişkileri için çok önemli bir maç. Lig başlarken hazır bir kadroya ulaşmış olacağız. Yarın için de hocamıza güveniyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe, Hull City'nin de kendisini test etmeye ihtiyacı var."

Fenerbahçe Kulübünde asbaşkanı olmasının, sarı-lacivertli kulübün elden çıkarmak istediği oyuncuları Hull City'ye transfer edeceği anlamı taşımadığını anlatan Ilıcalı, "Bu konularda daha önce garip eleştiriler olmuştu. Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuyu Hull City'ye götüreceğimizi söylüyorlar. Beni mi anlayamadılar bilmiyorum. Biz burada bir başarısı hikayesi yazmak için yola çıktık. Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan da oyuncu aldım. Fenerbahçe'den getirdiğimiz Ozan Tufan başarımızda büyük katkı sağladı. Devamında da başka büyük bir kulübe gitti. Fenerbahçe'de kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer durumu olabilir de olmayabilir de." değerlendirmesinde bulundu.

Ilıcalı, West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu'yla ilgili transfer iddiaları hakkında, "Okay Yokuşlu'yu çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum ama Okay'ı alıyoruz gibi bir durum yok. Ama transfer olursa da sürpriz olmasın. West Bromwich'le önce Tan'ın görüşmesi gerekiyor. Tam net bir noktada değiliz." açıklamasını yapkı.

Tim Walter: "Ben başarı bağımlısı biriyim"

Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter, turuncu-siyahlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine duyduğu güven dolayısıyla Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Walter, "İlk kez Almanya dışına çıkıyorum. Benim için yeni ve büyük bir deneyim olacak, heyecanla bekliyorum. Yanımda duran kişi (Acun Ilıcalı) başarılı olmak istiyor ben de başarılı olmak istiyorum. Ben başarı bağımlısı biriyim. Kazanmayı severim, kaybetmekten nefret ederim. Fenerbahçe gibi üst düzey bir Türk takımıyla daha önce karşı karşıya gelmedim, Jose Mourinho'ya karşı maça çıkmadım. Bu yüzden son derece heyecanlıyım. İyi bir takım ve iyi bir hocaya karşı oynayacağım. Çok özel hissettiren bir şey, heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de transfer konusuna değindi.

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak alınabilecek isimler olduğuna dikkati çeken Kesler, "İngiltere'de dönemsel bir jenerasyon var, bu jenerasyona yatırım yapan Premier Lig takımları var. Biz bu jenerasyondan çok faydalandık. Bu süreç hep sonralara doğru oluyor. Yüksek yatırımlar yapılan oyuncuların kendi kulüplerinde de bir değerleri var. Bu oyuncuların kiralanması konusunda biz görüşüyoruz. Hocamızın felsefesine uygun oyuncularla görüşüyoruz. Liverpool olsun, Manchester City olsun birçok takımla düzenli olarak ilişki içindeyiz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Birçok Championship takımı kiralık listesi üzerinden hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür de Hull City'de adaptasyon sürecinin uzun sürmediğini belirtti.

Şehrin Karadeniz'e benzediğini söyleyen Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:

"Güneşi görüyoruz ama çok ısıtmıyor. Genel anlamda yağmurlu bir hava var. Geçen sene Ozan Tufan abiyle çok vakit geçiriyorduk, şimdi o Trabzon'a gitti. Başarılar diliyorum kendisine. Bu sezon da beraber olmayı hayal ediyorduk ama Premier Lig'e çıkmak istemedi herhalde bizimle, yeni bir yol çizdi. Championship tempolu ve ağır bir lig. Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu geçen sene son haftada kaybettik. Play-off'a çıksaydık durum farklı olabilirdi. Her futbolcunun hayalidir Premier Lig'de oynamak. Bunun için buraya geldim."

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer aldığı hatırlatılan Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geniş kadroda yer bulmuştum. Ayrıldıktan sonra da arkadaşlarımızın hepsiyle konuşuyorduk. Avusturya maçını kazandıktan sonra takım üzerinde konuşulan 'Biz de artık finale çıkabiliriz.' konusuydu. Biraz acı verici şekilde elendik. Hollanda'dan daha iyi oynamıştık. Bu turnuva Türkiye'nin geri döndüğünü gösteren bir turnuva oldu. İyi bir jenerasyon var. Önümüzde Dünya Kupası var. Umarım bu şampiyona, Dünya Kupası'nın provası olur. "

Safiport, Hull City'ye sponsor oldu

Basın toplantısının ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

Acun Ilıcalı'yla Fenerbahçe Kulübünün yönetimi kurulunda görev alan Hakan Safi'nin şirketi Safiport, Hull City'ye forma sponsoru oldu.

Hakan Safi'ye teşekkür eden Ilıcalı, "Fenerbahçe yönetiminde beraber zor bir görev üstlendik. Birbirimizi kısa sürede çok iyi anlayıp dost olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Sponsor konusunda diğer takımlardan birkaç adım öndeyiz. Bu da avantaj oluyor. Harcama limitleri açısından sponsor desteği çok önemli." dedi.

Hull City'nin 120 yıllık bir kulüp olduğunu söyleyen Hakan Safi de "Acun'un satın almasından sonra güzel bir ivme yakaladılar. Biz de futbol sevdalısı bir aileyiz. Grubumuzun amiral gemisi Safiport'la Hull City'yi yan yana getirmek istedik. Acun da fikirlerimizi beğendi. Hull City'nin yanında olmak istedik. Yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımız var. Acun'un hikayesinde biz de yer almak istiyoruz. Takımımızı bir sonraki sezon Premier Lig'de görmek istiyoruz. Eminim ki en kısa sürede bunu başaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.