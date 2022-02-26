Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü! - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!

26.02.2022 21:15

Hull City, deplasmanda Peterborough'u 3-0 mağlup etti. 6 maçtır kazanamayan Acun Ilıcalı'nın takımının talihi döndü.

Hull City ile Peterborough, İngiltere Championship'in 35. haftasında Weston Homes Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

6 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SON BULDU

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Smith, ile 51 ve 70. dakikalarda Lewis-Potter kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı bu galibiyetle 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 37'ye yükseltti. Peterbrough ise 21 puanla son sırada kaldı.

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