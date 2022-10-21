Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak - Son Dakika
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Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak

21.10.2022 20:04

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibindeki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Kiralık sözleşmesinin bitmesinden sonra Hull City'nin Yunan yıldızı takımda tutmayacağı belirtilirken Pelkas'ın Süper Lig'de kalması veya bir Rus kulübüne transfer olması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas'tan beklenen verimi alamadı. İngiliz ekibinin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Yunan futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği belirtildi.

PELKAS'A YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hull City performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dimitris Pelkas ile yola devam etmeme kararı aldı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan yıldıza sezon sonu yeni bir teklif sunmayacak.

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YENİ DURAĞI RUSYA OLABİLİR

Fenerbahçe'de de düşünülmeyen Pelkas'ın yeni adresinin ise Rusya'dan bir kulüp olabileceği belirtiliyor. Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği Yunan futbolcunun, son seçenek olarak Süper Lig'den bir kulüple sözleşme imzalayabileceği öne sürüldü.

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Dimitris Pelkas, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak - Son Dakika
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