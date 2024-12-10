Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı

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Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasındaki gerilim sürerken, ilginç bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontuç'un takım ile seyahat etmesini yasakladı.

10.12.2024 11:50
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki gerilim ve tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı arasında canlı yayında karşılıklı atışmalar ve sert söylemler ortaya atılmıştı.

GALATASARAY'DAN ESAT'A YASAK

Fakat bu olaylardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray muhabiri İlhan Tüysüz'ün paylaşımına göre, sarı-kırmızılılar sezon başından itibaren Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Galatasaraylı Esat Yontuç'un takım ile seyahat etmesini yasakladı.

Tüysüz, "Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetimi'ne girdiğinden beri Esat Yontunç uçağa alınmıyormuş. Galatasaray Kulübü, gerekli aksiyonları almış ve almaya da devam ediyor. Mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi destekliyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı
Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç\'un başını yaktı

Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • VURKAÇOĞLU:
    T8 izlemiyoruz bıraktık ne olacak senin izlememenden deme bu şekil milyonlar olacağız 41 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ajanların ne işi var 27 2 Yanıtla
  • Ayşe T.:
    Muhbirlik yapiyosa 6 1 Yanıtla
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