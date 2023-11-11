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Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı

Acun Ilıcalı, Shelbourne\'deki yatırımlarını sonlandırdı
11.11.2023 12:57

İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı. ACM SPORTS tarafından yapılan açıklamada, yatırım kararının sezonun bitmesinin ardından sonlandırıldığı belirtildi. Ilıcalı'nın hisselerini satın aldığı Shelbourne, ligde 19 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ACM SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, İrlanda Premier Lig'de sezonun bitmesinin ardından yatırım kararı sonlandırıldı.

YATIRIMLAR BAŞKA BİR ÜLKEDE HAYATA GEÇİRİLECEK

ACM SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, "İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen işbirliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz. Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir." denildi.

SHELBOURNE, İRLANDA LİGİ'Nİ 4.SIRADA TAMAMLADI

Shelbourne, Acun Ilıcalı'nın hisselerini satın almasının ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kulüp, İrlanda Premier Lig'i lider Shamrock Rovers'ın 12 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı - Son Dakika
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