İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, yeni sezonda daha iddialı bir kadro ve yönetimle sahaya çıkmak için ilk adımı attı. Kulüp, Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı.
Geride kalan sezonu Championship'te 21. sırada tamamlayan Hull City, son haftaya küme düşme tehlikesiyle girmiş, ancak son anda ligde kalmayı başarmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrılmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor da geçtiğimiz günlerde Jakirovic'in görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Yeni teknik direktör Jakirovic'in, Championship'te Hull City'yi üst sıralara taşıyıp kulübü Premier Lig hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırması bekleniyor.
48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı - Son Dakika
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