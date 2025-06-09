Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Acun Ilıcalı, Süper Lig\'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
09.06.2025 12:17
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Hull City, Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, yeni sezonda daha iddialı bir kadro ve yönetimle sahaya çıkmak için ilk adımı attı. Kulüp, Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı.

SON ANDA LİGDE KALMAYI BAŞARMIŞLARDI

Geride kalan sezonu Championship'te 21. sırada tamamlayan Hull City, son haftaya küme düşme tehlikesiyle girmiş, ancak son anda ligde kalmayı başarmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrılmıştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor da geçtiğimiz günlerde Jakirovic'in görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Yeni teknik direktör Jakirovic'in, Championship'te Hull City'yi üst sıralara taşıyıp kulübü Premier Lig hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırması bekleniyor.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

KAYSERİ'DE HARİKALAR YARATTI

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

Acun Ilıcalı, Kayserispor, Hull City, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Erzurum Ilıcada birçok köyde su yok, elin gavuruna hizmet ediyor. 178 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Kaliteli keyifli top oynatan taktik sistem yapan ülkemize katkı sağlayan antrenörü götürdü. Anadolu kulüpleri için devrim niteliğinde örnek bi hoca olabilirdi, yine Türk futboluna Türkiye'ye zarar vermeyi başardın aferin 156 2 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Sen önce milli maçları yayınlamayı bırak. Türkiye maçı başlamışken ve başka ulusların maçında penaltılar atılmaya başlamışken tvde reklam izletiyorsun! 105 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Tebrikler kişisel çıkarları yüzünden bi anadolu kulübünün daha ahını alıp tepkisini kazandınız... tek vizyonu da Türkiye içerisinde olup bitenler. ingiltere'ye doğukan, ozan, abdül götürenden vizyonlu transfer bekleyenlerde hata :) 90 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    acun Türkiye’ye zarar veriyor her açıdan, yaptığı programlar ortada!! 53 0 Yanıtla
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