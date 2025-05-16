Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı. İngiltere Championship ekibi Hull City'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol operasyonlarında yaptığımız kapsamlı incelemenin ardından kulübümüzün hedefleri doğrultusunda takımı ileriye taşımak için liderlikte bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Yardımcı antrenör James Oliver-Pearce ve takım antrenörü Tobias Loveland da takımdan ayrıldı. Ruben, James ve Tobias'a görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

TAKIM AVERAJLA LİGDE KALDI

41 yaşındaki teknik adam, bu sezon Hull City'i averajla ligde tutmayı başarmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.