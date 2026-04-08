Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

08.04.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maribor’da üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası Acun Ilıcalı’nın, uygun teklif gelmesi halinde kulübü devretmeye hazır olduğu iddia edildi.

Slovenya ekibi Maribor’da beklenen başarıların gelmemesi sonrası, kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın geleceğe yönelik önemli bir kararın eşiğinde olduğu öne sürüldü.

BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ

İki yıl önce Maribor’u satın alan Ilıcalı’nın, yapılan yatırımlara rağmen sahada istenilen sonuçları alamadığı iddia edildi. Kupasız geçen iki sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk Celje’ye kaptırıldı.

SATIŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Sloven basınından Nogomania’nın haberine göre, Ilıcalı’nın kulübü satabileceği konuşuluyor. Potansiyel yatırımcıların Maribor’un durumunu değerlendirmeye başladığı belirtilirken, Evangelos Marinakis’in de kulüple ilgilendiği aktarıldı.

“ANAHTARLARI TESLİM EDEBİLİR”

Haberde, Ilıcalı’nın kulübü resmi olarak satışa çıkarmadığı ancak belirli bir teklif gelmesi halinde kulübün anahtarlarını devretmeye hazır olduğu ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    adada maymunluk yapmak daha karli heralde 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:35:07. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.