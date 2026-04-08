Acun Ilıcalı\'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Slovenya ekibi Maribor’da beklenen başarıların gelmemesi sonrası, kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın geleceğe yönelik önemli bir kararın eşiğinde olduğu öne sürüldü.
İki yıl önce Maribor’u satın alan Ilıcalı’nın, yapılan yatırımlara rağmen sahada istenilen sonuçları alamadığı iddia edildi. Kupasız geçen iki sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk Celje’ye kaptırıldı.
Sloven basınından Nogomania’nın haberine göre, Ilıcalı’nın kulübü satabileceği konuşuluyor. Potansiyel yatırımcıların Maribor’un durumunu değerlendirmeye başladığı belirtilirken, Evangelos Marinakis’in de kulüple ilgilendiği aktarıldı.
Haberde, Ilıcalı’nın kulübü resmi olarak satışa çıkarmadığı ancak belirli bir teklif gelmesi halinde kulübün anahtarlarını devretmeye hazır olduğu ifade edildi.
